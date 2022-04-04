17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу в Новосибирске

В Новосибирске 17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу. Об этом пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на информацию от ГУ МВД.
По версии следствия, молодой человек в возрасте 17 лет изнасиловал 13-летнюю школьницу из Новосибирска. Сейчас злоумышленнику уже 18 лет и его задержали в Красноярском крае. Подозревают его в особо тяжком преступлении, которое он совершил несколько месяцев назад.
«Это было в Новосибирске в прошлом году. Насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ей было 13 лет, а ему – 17», - объяснили в полиции.
В МВД уточняют, что преступник находится в России нелегально. Правоохранители уверены, что молодой человек может быть причастен и к другим преступлениям.
Известно, что задержанный признался в преступлении. Помимо этого, момент изнасилования зафиксирован на видеокамеру. Казахстанец понесет уголовную ответственность.