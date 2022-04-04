17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу в Новосибирске

17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу в Новосибирске
17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу в Новосибирске
Сегодня, 06:54КриминалФото: pixabay.com
Подозреваемый живет в России нелегально.

В Новосибирске 17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу. Об этом пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на информацию от ГУ МВД.

По версии следствия, молодой человек в возрасте 17 лет изнасиловал 13-летнюю школьницу из Новосибирска. Сейчас злоумышленнику уже 18 лет и его задержали в Красноярском крае. Подозревают его в особо тяжком преступлении, которое он совершил несколько месяцев назад.

«Это было в Новосибирске в прошлом году. Насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ей было 13 лет, а ему – 17», - объяснили в полиции.

В МВД уточняют, что преступник находится в России нелегально. Правоохранители уверены, что молодой человек может быть причастен и к другим преступлениям.

Известно, что задержанный признался в преступлении. Помимо этого, момент изнасилования зафиксирован на видеокамеру. Казахстанец понесет уголовную ответственность.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы