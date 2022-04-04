17-летний нелегал изнасиловал семиклассницу в Новосибирске

По версии следствия, молодой человек в возрасте 17 лет изнасиловал 13-летнюю школьницу из Новосибирска. Сейчас злоумышленнику уже 18 лет и его задержали в Красноярском крае. Подозревают его в особо тяжком преступлении, которое он совершил несколько месяцев назад.