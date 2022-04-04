Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии

Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии
Вынесен приговор «смотрящему за Новосибирском» - Бай получил 8,5 лет колонии
Сегодня, 09:08КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Адвокат подзащитного намерен обжаловать приговор.

В Новосибирске вынесли приговор авторитету Баю. Как пишет Сиб.фм, «Смотрящего за Новосибирском» обвиняют в занятии высшего положения в криминальной иерархии.

Сегодня, 4 апреля суд вынес приговор в отношении уроженца Чечни Бая-Али Солтаханова (Бай). Криминального авторитета приговорили к 8,5 годам колонии особого режима.

Atas.info стало известно, что по версии следствия, 36-летний чеченец отвечал за воровской общаг. В течение года (2020-2021) он контролировал деятельность небольших преступных банд и требовал от них подчинения. Кроме того, пропагандировал преступные традиции, его имя мелькало в многочисленных криминальных разборках в Новосибирской области. Бая задержали в январе 2021 года, у него изъяли телефоны и банковские карты. В 2006 году суд Чечни осудил его за бандитизм и разбои и назначил 14 лет колони.

После того, как Бай узнал свой приговор, он заявил, что решение суда несправедливо. Солтаханов категорически отрицает предъявленное ему обвинение. Ранее жена задержанного утверждала, что ее мужа правоохранители вынуждают признать свою вину, угрожая устроить неприятности его близким.

Адвокат Солтаханова намерен обжаловать судебный приговор. Изначально прокурор запрашивал 11 лет колонии.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы