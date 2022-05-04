В Новосибирске осудили сотрудником сотового оператора за продажу данных

По информации управления ФСБ Новосибирской области, осенью 2020 года работники одной из компаний сотовой связи Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали документы на доступ к детализации телефонных звонков от имени абонентов. Потом данные продали «заинтересованным лицам».