Молодых уголовников-абитуриентов накрыла полиция за угон машин в Новосибирске

Первый инцидент произошел 30 июня в Первомайском районе города. Тогда полицейским сообщили, что неизвестные хотят угнать красный ВАЗ. Но завести машину парни не смогли – они ее толкали, но было безуспешно. В итоге злоумышленники сбежали.
Однако на этом угонщики не остановились. Через час в полицию снова заявили об угоне в том же районе. Неизвестные толкали белый ВАЗ. Машину нашли не далеко от места. В итоге оперативники начали патрулировать улицы и искать угонщиков.
Молодых людей нашли рядом. Они ехали на третьем угнанном красном авто ВАЗ. При задержании абитуриенты хотели сбежать, но были задержаны. Выяснилось, что к угону причастны двое парней в возрасте 19 и 21 лет. Ранее они привлекались за кражу и хранение наркотиков.
Теперь на угонщиков завели уголовное дело. Им грозит штраф от 200 000 рублей или лишение свободы до 7 лет.