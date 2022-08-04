Спецназ поймал проституток в разгар работы в Новосибирске – их сутенёршу арестовали

Полиция задержала организаторов публичного дома в Новосибирске

В Новосибирске полиция вычислила бордель, который работал семь лет. Спецназ ворвался в разгар рабочего дня. В итоге задержали 14 человек, в том числе сутенеров, передают в ведомстве.

Полиция накрыла незаконную деятельность борделя. Интимные услуги рекламировали в соцсетях, а также распространяли визитки для клиентов в гостиницах и саунах. Проститутки занимались интимом за деньги в арендованных квартирах, отелях, саунах. В одной из квартир-борделей и произошло задержание с поличным. При задержании женщины лежали в комнатах с мужчинами, а организаторы выполняли свою работу. В штате, кроме проституток, числились еще 13 участников от 34 до 44 лет. Из них пять женщин работали администраторами, а восемь мужчин водителями, которые развозили девушек к клиентам. Помимо них, задержали и главаря-организатора. Им оказалась 41-летняя сибирячка. Публичный дом работал с 2015 года. На месте спецназ изъял около 40 банковских карт, более 30 мобильных телефонов, игрушки для взрослых, компьютеры, тысячу визиток проституток, записи «теневых» бухгалтерских учётов. Также были найдены деньги: миллион рублей, 150 долларов США и 2 тысяч сирийских фунтов. В итоге возбуждено два уголовных дела по статьям: «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией». Тринадцать задержанных сотрудников притона отправили под домашний арест, а одну из участниц незаконной группы оставили в СИЗО.

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