Что стало с обвиняемым в убийстве новосибирского экс-депутата Митряшина

Бывшего начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина убили почти год назад – 11 мая. Что стало с обвиняемым в убийстве – хронология событий и ход следствия.

Напомним, что 7 мая прошлого года Митряшин отметил 46-летие. Спустя три дня он пришел в гости к своему знакомому, между хозяином дома и ним произошел конфликт. Мужчина нанес политику множество ударов в голову и туловище, а затем ударил ножом в область нижних конечностей. При этом были о очевидцы, которые вызвали скорую помощь, но спасти экс-депутата не удалось, а 50-летнего обвиняемого задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительным данным, Митряшин скончался от удара ножом в шею. Спустя некоторое время очевидцы убийства заявили, что на теле экс-чиновника было настолько много повреждений, что даже не осталось живого места. Пациента дважды подключали к аппаратам, два раза запускали его сердце, а на третий раз не смогли. Причина конфликта известна только следствию, но многие предполагают, что просто кто-то что-то сказал и началось. Суд Новосибирского района через несколько дней сообщил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Данилова за убийство политика – ему несколько раз потом продлевали заключение под стражей. В декабре 2021 года завершилось расследование уголовного дела – обвиняемому грозило до 15 лет колонии По данным суда, следующее заседание по делу об убийстве Ивана Митряшина должно состояться 5 мая 2022 года.

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