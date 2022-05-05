Педагогу из Новосибирска дали 5 лет колонии за совращение несовершеннолетней

В 2020 году девочка-подросток рассказала, что ее педагог из патриотического кружка ее "трогал". Тогда мужчину арестовали. Позже девочка заявила о невиновности обвиняемого, однако следствие показания не учло. Через 2 года - 4 мая 2022 ему вынесли судебный приговор - 5 лет колонии - решение Заельцовского суда.

В Новосибирске преподавателя патриотического клуба «Альфа» осудили на 5,6 лет за совращение своей воспитанницы. Об этом передают на сайте Заельцовского районного суда. Все началось с того, что несовершеннолетняя воспитанница рассказала в своих социальных сетях подругам о том, как педагог с ней встречался и «трогал». Тогда на мужчину возбудили уголовное дело. Преподавателя арестовали. Однако позже девочка рассказала правоохранителям, что близких отношений с этим учителем у нее не было, но следствие не прекратило дело. 4 мая состоялось судебное слушание, на котором обвиняемый получил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Уточняется, что срок получен с учетом времени проведенного в СИЗО – с 6 апреля 2020 года. «4 мая Заельцовским районным судом г. Новосибирска провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении тренера патриотического клуба, который обвинялся в совершении действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 летнего возраста, в отношении своей воспитанницы. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал», - говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, преподавателя лишили права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними на срок 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год. Защита намерена обжаловать приговор, который еще не вступил в законную силу.

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