Педагогу из Новосибирска дали 5 лет колонии за совращение несовершеннолетней

В Новосибирске преподавателя патриотического клуба «Альфа» осудили на 5,6 лет за совращение своей воспитанницы. Об этом передают на сайте Заельцовского районного суда.
Все началось с того, что несовершеннолетняя воспитанница рассказала в своих социальных сетях подругам о том, как педагог с ней встречался и «трогал». Тогда на мужчину возбудили уголовное дело. Преподавателя арестовали. Однако позже девочка рассказала правоохранителям, что близких отношений с этим учителем у нее не было, но следствие не прекратило дело.
4 мая состоялось судебное слушание, на котором обвиняемый получил 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Уточняется, что срок получен с учетом времени проведенного в СИЗО – с 6 апреля 2020 года.
«4 мая Заельцовским районным судом г. Новосибирска провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении тренера патриотического клуба, который обвинялся в совершении действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 летнего возраста, в отношении своей воспитанницы. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал», - говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, преподавателя лишили права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними на срок 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год. Защита намерена обжаловать приговор, который еще не вступил в законную силу.