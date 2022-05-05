В Новосибирске оштрафовали начальника СИЗО за антисанитарию

Начальника новосибирского СИЗО №3 ГУФСИН по региону привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Против начальника СИЗО возбудили уголовное дело по статье о антисанитарии (части 1 статьи 6.3 КоАП РФ), когда в столовой учреждения нашли нарушения СанПина. В частности, в пищеблоке не было бактерицидного оборудования, систем вентиляции, а также не проводили уборку по графику. Кроме того, прокуроры выяснили, что в столовой СИЗО №3 плохо мыли посуду. Также в холодильнике обнаружили просроченные продукты. Начальника учреждения привлекли к административной ответственности. Мужчину оштрафовали на 1 000 рублей.

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