В Новосибирске оштрафовали начальника СИЗО за антисанитарию

Против начальника СИЗО возбудили уголовное дело по статье о антисанитарии (части 1 статьи 6.3 КоАП РФ), когда в столовой учреждения нашли нарушения СанПина. В частности, в пищеблоке не было бактерицидного оборудования, систем вентиляции, а также не проводили уборку по графику.
Кроме того, прокуроры выяснили, что в столовой СИЗО №3 плохо мыли посуду. Также в холодильнике обнаружили просроченные продукты.
Начальника учреждения привлекли к административной ответственности. Мужчину оштрафовали на 1 000 рублей.