Мужчина пытался затащить 14-летнюю девочку в лифт в Первомайском районе Новосибирска

Судя по кадрам с подъездной камеры видеонаблюдения, сначала зашла девочка, а следом за ней двое мужчин. Один из них начал пристально осматривать ребенка, а когда открылась дверь лифта она испугалась заходить туда с незнакомцами, тогда он попытался затянуть её за ручку сумочки.
«Видно, что намерения у него были не из добрых. Иначе зачем силой пытаться затащить ребенка в лифт. Возможно, что благодаря инстинкту страха у девочки ей удалось избежать изнасилования», - сказала Atas.info женщина.
Стоит отметить, что второй мужчина не проявлял никаких подозрительных действий – он просто наблюдал за происходящим.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пока не предоставили информации. Скорее в ближайшее время сотрудники полиции проведут проверку и выяснят мотивы странного мужчины.