Мужчина пытался затащить 14-летнюю девочку в лифт в Первомайском районе Новосибирска

Мужчина пытался затащить 14-летнюю девочку в лифт в Первомайском районе Новосибирска
Мужчина пытался затащить 14-летнюю девочку в лифт в Первомайском районе Новосибирска
Вчера, 19:24КриминалАлександр КондратьевФото: Моя Первомайка
В Первомайском районе Новосибирска чудом удалось избежать преступления – там мужчина пытался затащить 14-летнюю девочку в лифт, но она испугалась и ушла пешком. Информацию предоставил автор поста в группе «Моя Первомайка» в VK.

Судя по кадрам с подъездной камеры видеонаблюдения, сначала зашла девочка, а следом за ней двое мужчин. Один из них начал пристально осматривать ребенка, а когда открылась дверь лифта она испугалась заходить туда с незнакомцами, тогда он попытался затянуть её за ручку сумочки.

«Видно, что намерения у него были не из добрых. Иначе зачем силой пытаться затащить ребенка в лифт. Возможно, что благодаря инстинкту страха у девочки ей удалось избежать изнасилования», - сказала Atas.info женщина.

Стоит отметить, что второй мужчина не проявлял никаких подозрительных действий – он просто наблюдал за происходящим.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пока не предоставили информации. Скорее в ближайшее время сотрудники полиции проведут проверку и выяснят мотивы странного мужчины.

Фото:Моя Первомайка

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