Новосибирск занял 12 место в рейтинге самых криминальных городов в России

12 место по количеству преступлений заняла Новосибирская область

Только в первом полугодии 2022 года в регионе зарегистрировали 23 059 преступлений. Новосибирская область расположилась на 12 месте среди других крупных городов нашей страны. Об этом передают в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что количество преступлений все же успело снизиться на 1%. Однако самым криминальным регионом в Сибири остается Кемеровская область. Там было совершено 23 734 преступлений за период в последние полгода. Напомним, ранее Atas.info собрал ТОП-5 районов, где мало кто хочет жить. Среди них: Здвинский, Доволенский, Куйбышевский, Сузунский, Искитимский районы. Также добавим, что Новосибирск – это город трудоголиков: он попал в ТОП-3 после Москвы и Питера. Среди опрошенных 18% являются трудоголиками. Следом идут Екатеринбург и Челябинск.

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