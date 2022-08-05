Таксист-наркоман сел за решётку после смертельного ДТП в Новосибирске

Таксист-наркоман сел за решётку после смертельного ДТП в Новосибирске
Таксист-наркоман сел за решётку после смертельного ДТП в Новосибирске
Сегодня, 17:26КриминалФото: ГИБДД Новосибирска

Таксист заключён под стражу после смертельного ДТП в Новосибирске

После смертельного ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка-подросток, суд Новосибирска отправил водителя такси за решётку. Об этом передают в СУ СК по региону.

По данным следствия, все произошло ночью, 14 июля. В салоне автомобиля такси сидели три пассажира от 16 до 18 лет. За рулем был 20-летний водитель, как позже выяснилось, в состоянии наркотического опьянения. Автомобилист ехал по улице Орджоникидзе.

«По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменская в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля «Nissan Avenir», не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним»,

сообщили в Следкоме.

В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Другие молодые люди получили травмы, как и водитель – он лечился в больнице, потому что получил травму головы.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. В пятницу, 5 августа суд отправил парня под стражу. Продолжается дальнейшее расследование.

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