Таксист-наркоман сел за решётку после смертельного ДТП в Новосибирске

Таксист заключён под стражу после смертельного ДТП в Новосибирске

После смертельного ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка-подросток, суд Новосибирска отправил водителя такси за решётку. Об этом передают в СУ СК по региону.

По данным следствия, все произошло ночью, 14 июля. В салоне автомобиля такси сидели три пассажира от 16 до 18 лет. За рулем был 20-летний водитель, как позже выяснилось, в состоянии наркотического опьянения. Автомобилист ехал по улице Орджоникидзе. «По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменская в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля «Nissan Avenir», не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним», сообщили в Следкоме. Погибшая в ДТП с такси 16-летняя девушка ехала развеяться в Новосибирске В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Другие молодые люди получили травмы, как и водитель – он лечился в больнице, потому что получил травму головы. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В пятницу, 5 августа суд отправил парня под стражу. Продолжается дальнейшее расследование.

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