Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» мужчину из Новосибирска осудили за мошенничество

Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» мужчину из Новосибирска осудили за мошенничество
Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» мужчину из Новосибирска осудили за мошенничество
Сегодня, 10:27КриминалФото: «ЛизаАлерт»
Действия развернулись еще два года назад. Следствие уверено, что подозреваемый обманывал покупателей автомобилей - он брал деньги и пропадал. Таким способом были обмануты несколько человек. Собрав крупную сумму денег, он с семьей хотел скрыться на юге России. Барабинский суд вынес приговор - полтора года условно.

Суд Барабинского района Новосибирской области вынес приговор по делу Александра Фреюка. По версии следствия, мужчина в конце 2020 года бесследно исчез на чужом «Кадиллаке» вместе со своей семьей – женой и двумя детьми.

Вскоре, после их пропажи был обнаружен брошенный внедорожник в аэропорту. Тогда отец мужчины заявил в полицию о пропаже своего сына. Позже правоохранители выяснили, что Фреюк занимал деньги и в итоге скрылся на юге. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. Новосибирец находился уже в статусе «подозреваемый» - он помогал потерпевшим покупать машины, брал деньги и бесследно пропадал с крупной суммой.

Суд вынес Фреюку приговор: 1,5 года условного срока за мошенничество. В преступлении он полностью сознался и возместил потерпевшим почти 2 миллиона рублей. Остальную часть суммы пообещал вернуть позже. Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда.

Добавим, что Фреюк делал публичное заявление о своей невиновности. Смотрите видео - в материале Atas.info.

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