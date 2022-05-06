Исчезнувшего на чужом «Кадиллаке» мужчину из Новосибирска осудили за мошенничество

Действия развернулись еще два года назад. Следствие уверено, что подозреваемый обманывал покупателей автомобилей - он брал деньги и пропадал. Таким способом были обмануты несколько человек. Собрав крупную сумму денег, он с семьей хотел скрыться на юге России. Барабинский суд вынес приговор - полтора года условно.

Суд Барабинского района Новосибирской области вынес приговор по делу Александра Фреюка. По версии следствия, мужчина в конце 2020 года бесследно исчез на чужом «Кадиллаке» вместе со своей семьей – женой и двумя детьми. Вскоре, после их пропажи был обнаружен брошенный внедорожник в аэропорту. Тогда отец мужчины заявил в полицию о пропаже своего сына. Позже правоохранители выяснили, что Фреюк занимал деньги и в итоге скрылся на юге. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей. Новосибирец находился уже в статусе «подозреваемый» - он помогал потерпевшим покупать машины, брал деньги и бесследно пропадал с крупной суммой. Суд вынес Фреюку приговор: 1,5 года условного срока за мошенничество. В преступлении он полностью сознался и возместил потерпевшим почти 2 миллиона рублей. Остальную часть суммы пообещал вернуть позже. Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда. Добавим, что Фреюк делал публичное заявление о своей невиновности. Смотрите видео - в материале Atas.info.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter