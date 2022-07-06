Адвоката будут судить за обещание повлиять на ход уголовного дела в Новосибирске

В Новосибирске под суд пойдет адвокат, которая пообещала уговорить полицию не заводить уголовное дело на изготовителей незаконного табака. Информацию Atas.info предоставили в СУ СКР по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката – её обвиняют в мошенничестве. В прошлом году женщина в рамках своей работы защищала свидетеля по уголовному делу о производстве, хранению немаркированного табака преступной группой, но она решила обманом подзаработать и пообещала за 400 тысяч рублей решить вопрос с полицией о не привлечении его к уголовной ответственности. Адвокат получила свою сумму и даже успела потратить их до своего ареста, но повлиять на ход уголовного дела она так и не смогла – теперь ей самой понадобится защитник. На время расследования обвиняемая находилась под домашним арестом, вину она признала.

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