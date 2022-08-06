Почему мигрант, убивший 17-летнюю, не был депортирован ранее: ответ полиции

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, почему мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев, которого обвиняют в убийстве 17-летней девушки, не был депортирован на родину несколькими годами ранее. Тогда он так же напал на свою предыдущую подругу и был осужден. Девушке удалось выжить

Выходец из Таджикистана, 27-летней Хушнуд Хамроев, подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска в Нижней Ельцовке 26 июля текущего года, не был депортирован на родину после того, как в 2019 году был осужден по статье УК 199, ч. 1 "Угроза убийством". Речь шла о нападении с ножом на несовершеннолетнюю подругу. Тогда депортация мигранта могла бы предотвратить страшную трагедию. Но, как пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос Atas.info, признание уроженца другого государства виновным в угрозах убийством не является основанием для депортации. Мать убитой 17-летней девушки в Новосибирске не хотела наказания обвиняемого за угроз "Положительное решение о выдаче гражданину (Хушнуду Хамроеву, прим.ред.) вида на жительство сроком до октября 2024 года было принято на основании ранее полученного им разрешения на временное проживание (ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 2"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"). Основанием аннулирования вида на жительство в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" является вступление в законную силу приговора суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Преступления, предусмотренное ч.1 ст.119, п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ к таковым не относятся", - говорится в официальном ответе, подписанном начальником отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области Юлией Хабибуллиной. Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске 28 июля текущего года Советский суд Новосибирска арестовал Хушнуда Хамроева на два месяца. По словам Хушнуда, он в алкогольном опьянении убил молодую девушку за измену. При этом он заявил, что очень любил погибшую, и его не смущало, что она младше его на 10 лет. Подозреваемый признался, что догнал подругу на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, которые угрожал девушке убийством, а один раз даже избил. "Если говорить о системном решении вопроса, то оно лежит в одном - Россия должна перестать быть проходным двором для мигрантов Средней Азии. Право нахождения на территории нашей страны нужно заслужить. Необходим жесткий контроль и нулевая толерантность за любые нарушения закона. И никаких, столь полюбившимся нашим чиновникам, амнистий нарушителям закона и преступникам", - считает депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Хушнуд Хамроев, который числился разнорабочим в одной из компаний, ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему инкриминировали ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда) и ст. 119 (угроза убийством) УК РФ. Как указывается в материалах мирового суда Советского района, в 2019 году Хушнуд Хамроев на улице напал на свою несовершеннолетнюю знакомую, которая шла на занятия в школу. Он потребовал вернуть ему его телефон марки BQ, вейп и, по словам потерпевшей, приставил к ее шее нож, угрожая убийством. В ситуацию вмешались прохожие, которые скрутили нападавшего. Его поместили в СИЗО. В 2020 году Мировой суд Советского района назначил ему один год в колонии-поселении. Хушнуда Хамроева освободили в зале суда, поскольку он отбыл назначенный срок, пока шли следствие и судебное разбирательство.

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