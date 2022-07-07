85-летний пенсионер сядет на 8 лет за убийство зятя в Новосибирской области

Суд дал 8 лет колонии 85-летнему мужчине за убийство зятя под Новосибирском

Новосибирский суд вынес приговор 85-летнему пенсионеру, который зарезал своего зятя во время застолья в селе Сарыбалык. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Эта история произошла ещё 27 октября 2021 года в Новосибирской области. Следователи выяснили что пожилой мужчина в этот день выпивал со своим 69-летним зятем в доме. Они поругались, родственник схватился за нож. Получив первый удар, зять пытался убежать, но его догнали и ударили ещё 26 раз. Пенсионер придумал скрыть следы преступления, бросив нож в печь. После он спокойно пошел спать, а утром во всём признался соседям. Здвинский районный суд Новосибирской области приговорил 85- летнего мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

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