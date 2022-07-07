85-летний пенсионер сядет на 8 лет за убийство зятя в Новосибирской области

Эта история произошла ещё 27 октября 2021 года в Новосибирской области. Следователи выяснили что пожилой мужчина в этот день выпивал со своим 69-летним зятем в доме. Они поругались, родственник схватился за нож. Получив первый удар, зять пытался убежать, но его догнали и ударили ещё 26 раз.
Пенсионер придумал скрыть следы преступления, бросив нож в печь. После он спокойно пошел спать, а утром во всём признался соседям.
Здвинский районный суд Новосибирской области приговорил 85- летнего мужчину к 8 годам колонии строгого режима.