Преступник сбежал из психбольницы в Дзержинском районе Новосибирска

Преступник сбежал из психбольницы в Дзержинском районе Новосибирска
Преступник сбежал из психбольницы в Дзержинском районе Новосибирска
Вчера, 20:46КриминалАлександр КондратьевФото: ГУ МВД России по Новосибирску
Полиция объявила в розыск 39-летнего Дениса Волова, который сбежал из психбольницы в Дзержинском районе Новосибирска, где находился принудительно по решению суда.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирску уточнили, что мужчина самовольно покинул медучреждение 30 июня 2022 года.

Приметы разыскиваемого – на вид 35-40 лет, рост 176 сантиметров, коротко стрижен, плотного телосложения, голубые глаза, на теле множество татуировок. Он был одет в черную футболку, пижамные зеленые штаны в клетку, черные сланцы.

Стоит отметить, что три года назад он уже сбегал с психушки на улице Тульской. Тогда стало и известно, что мужчина был осужден за разбойное нападение.

Всем, кто видел где-нибудь Дениса, просят позвонить в полицию по следующим телефонам: 8 (383) 232-14-14 и 8 (383) 232-15-07.

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