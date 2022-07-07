Преступник сбежал из психбольницы в Дзержинском районе Новосибирска

В пресс-службе УМВД России по Новосибирску уточнили, что мужчина самовольно покинул медучреждение 30 июня 2022 года.
Приметы разыскиваемого – на вид 35-40 лет, рост 176 сантиметров, коротко стрижен, плотного телосложения, голубые глаза, на теле множество татуировок. Он был одет в черную футболку, пижамные зеленые штаны в клетку, черные сланцы.
Стоит отметить, что три года назад он уже сбегал с психушки на улице Тульской. Тогда стало и известно, что мужчина был осужден за разбойное нападение.
Всем, кто видел где-нибудь Дениса, просят позвонить в полицию по следующим телефонам: 8 (383) 232-14-14 и 8 (383) 232-15-07.