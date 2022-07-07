Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги

Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги
Следствие не возбудило дело после ДТП в Новосибирске, где велосипедист лишился ноги
Вчера, 10:46КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Следствие отказало в возбуждении уголовного дела после ДТП в Новосибирске, где пострадавший лишился ноги. Водитель, из-за которого случилась авария, сослался на сердечный приступ.

Трагичная авария произошла на улице Кузбасской в Октябрьском районе Новосибирска. Роман Калугин ехал 26 июня 2021 года на велосипеде по улице Кирова. В один момент у него порвалась цепь на велике и он остановился найти ближайший велосервис.

Внезапно в молодого человека на скорости врезается автомобиль «Тайота Функарго». Удар откинул велосипедиста, а сам водитель врезался в столб. После столкновения у Романа была раздроблена кость и ему потребовалась ампутация одной ноги. Жизнь новосибирца кардинально изменилась.

7 июня 2022 года следователь отказал пострадавшему в возбуждении уголовного дела из-за ДТП, в которой он лишился ноги. Правоохранитель не увидел в действиях водителя состава преступления. Далее постановление отменили из-за незаконности и вновь направили на проверки, сообщает «Прецедент».

В эти же дни Роман написал заявление в прокуратуру с жалобой на следователя. После назначили судебно-медицинскую экспертизу в отношении водителя. Автомобилист ссылался на то, что у него был сердечный приступ в момент ДТП.

Кроме того, по словам пострадавшего, виновник даже не извинился перед ним. Выяснилось, что машина, на которой был совершен наезд, не принадлежит водителю. Имел ли мужчина основания садиться за руль, покажет проверка.

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