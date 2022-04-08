Дела двух работников ТУАД в Новосибирске прокуратура направила в суд

«Осенью 2020 года указанные должностные лица совместно получили от представителей строительных организаций взятки на общую сумму более полумиллиона рублей за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона», - рассказали в ведомстве.