Воров одежды в Новосибирске осудят за кражу на 12 миллионов

По версии следствия, группа из 6 мужчин от 18 до 42 лет «работала» на одном из складов Дзержинского района с января по сентябрь 2021 года. Подозреваемые снимали там ячейку, чтобы снять с себя подозрения и не привлекать внимание сотрудников. Своих подельников новосибирцы проносили в мешках, чтобы проникнуть в соседние ячейки и похитить оттуда одежду. Причиненный ущерб достиг 12 миллионов рублей.