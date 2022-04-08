Воров одежды в Новосибирске осудят за кражу на 12 миллионов

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 6 мужчин, которых подозревают в краже одежды. Об этом сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, группа из 6 мужчин от 18 до 42 лет «работала» на одном из складов Дзержинского района с января по сентябрь 2021 года. Подозреваемые снимали там ячейку, чтобы снять с себя подозрения и не привлекать внимание сотрудников. Своих подельников новосибирцы проносили в мешках, чтобы проникнуть в соседние ячейки и похитить оттуда одежду. Причиненный ущерб достиг 12 миллионов рублей.
«В дальнейшем подозреваемые передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки Новосибирской области», — рассказали в ГУ МВД.
Подозреваемых задержали в сентябре прошлого года. Известно, что украденное они продавали в магазины одежды. Часть вещей хранили дома, где после прошли обыски. Четырех обвиняемых заключили под стражу, а двое находились под домашним арестом. Уголовное дело рассмотрит суд Дзержинского района.