В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару

В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару
В Новосибирске отправили в колонию убившую таксиста за 5 тысяч рублей пару
Вчера, 14:23КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирский областной суд вынес приговор молодой парочке, которая убила 68-летнего таксиста в Чулымском районе. Их отправили в колонию, сообщает СУ СКР по региону 8 июля.

Как рассказывали следователи, 21-летняя девушка и 30-летний сибиряк попросили пожилого таксиста довести их до Чулыма с вокзала в Барабинске за 5 000 рублей. Мужчина согласился. Вблизи села Золотая Грива водитель остановился, а пассажир накинул на его шею веревку. Потом удавку передал подруге и начал избивать таксиста руками.

«Когда мужчина скончался, и его тело подельники замотали скотчем и выбросили в реку. Автомобиль подожгли и сбежали, похитив деньги и пистолет у погибшего», - говорили в пресс-службе Следкома.

Преступников быстро вычислили и задержали. Накануне состоялся суд, на котором им вынесли приговор – мужчине 19 лет тюрьмы, женщине – 14. Также им придется выплатить родственникам убитого 2 млн рублей.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьубийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы