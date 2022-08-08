Глава таджикской диаспоры Новосибирска назвал судимости мигранта Хамроева

Глава таджикской диаспоры Новосибирска назвал судимости мигранта Хамроева
Глава таджикской диаспоры Новосибирска назвал судимости мигранта Хамроева
Сегодня, 19:21КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов рассказал о криминальном прошлом обвиняемого в убийстве 17-летней девушки Хушнуда Хамроева.

В 2012 году мигрант приехал в Россию, но в Новосибирске он оказался только в 2016 году. Спустя год у него уже были судимости, но его не депортировали, хотя он не является гражданином нашей страны. Отец у него тоже судимый.

«Я уверен, что если бы его судили в Таджикистане, наказание было бы вплоть до смертной казни», - заявил Каримов редакции Сиб.фм.

Он отметил, что в России он заслуживает самого сурового наказания – пожизненного лишения свободы. При этом нужно посадить его публично, чтобы другим было неповадно.

Напомним, что Atas.info выяснил у ГУ МВД по Новосибирской области, почему мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев не был депортирован на родину несколькими годами ранее, когда напал на свою предыдущую подругу и был осужден. Оказалось, что признание уроженца другого государства виновным в угрозах убийством не является основанием для депортации.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы