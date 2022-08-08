Глава таджикской диаспоры Новосибирска назвал судимости мигранта Хамроева

В 2012 году мигрант приехал в Россию, но в Новосибирске он оказался только в 2016 году. Спустя год у него уже были судимости, но его не депортировали, хотя он не является гражданином нашей страны. Отец у него тоже судимый.
«Я уверен, что если бы его судили в Таджикистане, наказание было бы вплоть до смертной казни», - заявил Каримов редакции Сиб.фм.
Он отметил, что в России он заслуживает самого сурового наказания – пожизненного лишения свободы. При этом нужно посадить его публично, чтобы другим было неповадно.
Напомним, что Atas.info выяснил у ГУ МВД по Новосибирской области, почему мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев не был депортирован на родину несколькими годами ранее, когда напал на свою предыдущую подругу и был осужден. Оказалось, что признание уроженца другого государства виновным в угрозах убийством не является основанием для депортации.