Носа больше нет: Житель Новосибирска жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе

Мужчина подошел с девушкой к салону сотового оператора, а когда увидел, что он закрыт, то он начал материться. Цветочника захотела сделать доброе дело и подошла сказать, что завтра он точно будет открыт, а тот плюнул в неё и начал жестоко избивать, пишет НГС.