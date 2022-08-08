Носа больше нет: Житель Новосибирска жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе

Носа больше нет: Житель Новосибирска жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе
Носа больше нет: Житель Новосибирска жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе
Сегодня, 16:21КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Посетитель магазина сильно избил продавца цветочного отдела на ОбьГЭСе в Новосибирске Ольгу Фрейман – у неё открытый перелом носа и сотрясение мозга.

Ситуация произошла даже не из-за плохого обслуживания в небольшом цветочном салоне – мужчина озлобился из-за неработающего по причине дефицита сотрудников «Мегафона» на входе в магазин «Мария-Ра» на улице Софийской.

Мужчина подошел с девушкой к салону сотового оператора, а когда увидел, что он закрыт, то он начал материться. Цветочника захотела сделать доброе дело и подошла сказать, что завтра он точно будет открыт, а тот плюнул в неё и начал жестоко избивать, пишет НГС.

Продавщицы «Марии-Ра» нажали тревожную кнопки, но избивавший успел сбежать до приезда бойцов Росгвардии. Женщина в это время так и продолжала лежать в луже крови – её забрали на скорой помощи в больницу, где и диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом костей носа со смещением.

В итоге женщине зашили нос на восемь швов, а у неё еще также осталось несколько сколов на зубах. Шрам точно останется на всю жизнь, а вот нос придется делать новый при помощи ринопластики.

Заявление в полицию подано, справки из больницы и записи с камер наблюдения предоставлены – скоро агрессивного мужчину найдут и он будет отвечать по закону.

Фото:Подозреваемый в избиении / НГС

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