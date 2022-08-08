Полиция поймала банду грабителей ювелирных магазинов в Новосибирске

«Опросили свидетелей, просмотрели все камеры видеонаблюдения и нашли подозреваемых. Ими оказались шестеро мужчин от 21 до 32 лет. Трое из них местные, другие из Алтайского края. Также выяснили, что на место последнего ограбления их довезли на такси. Чтобы водитель их не запомнил, его связали, закрыли глаза и рот скотчем», - уточнила референт Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.