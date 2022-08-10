Рыбак из Новосибирска доехал автостопом в больницу после ножа в спину от друга

Трое друзей собрались вместе, чтобы провести время на рыбалке, попивая спиртные напитки. Однако благополучно все не закончилось – пострадавший поссорился со своим 44-летним другом, а тот взял складной нож и ударил прямо в спину.
Полицейским мужчина объяснил, что он после такого ранения поймал попутную машину и уехал на ней в больницу, а его друзья продолжили рыбачить – за ними приехали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью – складной нож был изъят. В скором времени подозреваемый может отправиться в СИЗО.