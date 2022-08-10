Рыбак из Новосибирска доехал автостопом в больницу после ножа в спину от друга

36-летний житель Новосибирска получил ножом в спину во время рыбалки со своими приятелями и сам доехал автостопом до больницы. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Трое друзей собрались вместе, чтобы провести время на рыбалке, попивая спиртные напитки. Однако благополучно все не закончилось – пострадавший поссорился со своим 44-летним другом, а тот взял складной нож и ударил прямо в спину. Полицейским мужчина объяснил, что он после такого ранения поймал попутную машину и уехал на ней в больницу, а его друзья продолжили рыбачить – за ними приехали правоохранители. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью – складной нож был изъят. В скором времени подозреваемый может отправиться в СИЗО.

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