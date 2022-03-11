Жителю Бердска дали 10 лет тюрьмы за убийство 29-летней жены

Под Новосибирском вынесли приговор мужчине за убийство супруги, а также направили в суд уголовное дело против полицейского, который не отреагировал на вызов.

В Новосибирской области суд вынес приговор жителю Бердска, который убил свою жену 29 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Бердчанина признали виновным в убийстве супруги по ч. 1 ст. 119, п. «в» ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, 29 марта 2021 года мужчина поругался с женой ударил её ножом. Тогда его доставили в отдел полиции, но позже отпустили. Прибыв в свою квартиру в микрорайоне Северный, мужчина продолжил конфликтовать с возлюбленной. Со слов соседей, женщина громко кричала о помощи. В этот раз мужу удалось довести дело до конца – он зарезал супругу ножом. «Следователем регионального следственного управления было допрошено множество свидетелей, изъяты и осмотрены вещественные доказательства, проведен ряд судебных экспертиз. Вину в инкриминируемых преступлениях он признал частично», - дополнили в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, правоохранители отправили в суд уголовное дело по факту халатности сотрудника полиции.

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