Экс-прокурора через суд выселяют из элитного служебного жилья в Новосибирске

Бывшего прокурора обвиняют во взяточничестве, но он еще и не хочет выезжать из квартиры в 125 квадратных метров в центре Новосибирска

В Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу о выселении экс-прокурора Владимира Фалилеева и его жены из элитного служебного жилья по инициативе прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. По данным суда, служебная квартира в 125 квадратных метров в центре Новосибирска была передана во владение и пользование Фалилееву на время его службы на должности прокурора Новосибирской области в 2016 году. Он должен был её освободить по истечению срока трудового договора – в ноябре 2018 года. Однако бывший прокурор не захотел выезжать из элитного жилья – он там проживает с супругой. Фалилеев даже подал ответный иск, в котором просил признать его нуждающимся в жилом помещении, но суд его не разрешил.

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