Новосибирского застройщика Обласова задержали за мошенничество при побеге из России

Новосибирского застройщика Обласова задержали за мошенничество при побеге из России
Новосибирского застройщика Обласова задержали за мошенничество при побеге из России
Сегодня, 16:26КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Ущерб мэрии Новосибирска от мошенничества оценивается в сумму более 383 млн рублей

Новосибирский девелопер, бывший председатель комиссии Общественной палаты региона Михаил Обласов был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере с муниципальной землей – его поймали при попытке сбежать из России.

В Центральном районном суде Новосибирска уточнили, что Обласов был заключен под стражу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) до 7 июня.

По данным источника ТАСС, бизнесмены по фиктивным документам получили от мэрии Новосибирска земельный участок якобы для того, чтобы создать на нем садовое товарищество, но он был продан – это пошло в ущерб городской администрации на сумму более 383 млн рублей.

Напомним, что Михаил Обласов является экс-главой комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области и бывшим советником экс-губернатора региона Владимира Городецкого.

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