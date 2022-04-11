Новосибирского застройщика Обласова задержали за мошенничество при побеге из России

Новосибирский девелопер, бывший председатель комиссии Общественной палаты региона Михаил Обласов был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере с муниципальной землей – его поймали при попытке сбежать из России.
В Центральном районном суде Новосибирска уточнили, что Обласов был заключен под стражу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) до 7 июня.
По данным источника ТАСС, бизнесмены по фиктивным документам получили от мэрии Новосибирска земельный участок якобы для того, чтобы создать на нем садовое товарищество, но он был продан – это пошло в ущерб городской администрации на сумму более 383 млн рублей.
Напомним, что Михаил Обласов является экс-главой комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области и бывшим советником экс-губернатора региона Владимира Городецкого.