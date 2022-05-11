Полиция поймала мужчину на продаже тротиловой шашки под Новосибирском

Сибиряка поймали ещё 24 апреля, когда он встречался с неким покупателем боеприпасов в районе одного из сел региона. В доме мужчины силовики нашли электродетонатор и тротиловую шашку, а также другие незаконные предметы.
«Четыре банки с сыпучим веществом, 120 патронов, ружье и предмет для снаряжения боеприпасов. Все изъятое отправили на экспертизу», - уточнили в ведомстве.
Ранее фигурант был судим за сбыт огнестрельного оружия. Против него возбудили новое уголовное дело. Сейчас он помешен под домашний арест. Расследование продолжается.