Полиция прокомментировала избиение пассажира водителем в Бердске

Все началось с того, что 9 июля женщина вступилась за мальчика, которого водитель маршрутки не высадил на нужной остановке – он начал оскорблять её за это, а затем и вовсе пытался силой вытолкнуть. Без внимания такое поведение не оставил мужчина, тогда неадекватный водитель и избил его арматурой.
В ведомстве рассказали, что сообщение в полицию поступило только 11 июля, когда женщина 1977 года рождение обратилась в больницу с телесными повреждениями – ей выдали направление на судмедэкспертизу, а затем будет принято решение, что делать с водителем.
Избитый мужчина не стал обращаться в полицию, но в любом случае, полицейские придется выяснить все обстоятельства произошедшего.