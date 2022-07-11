Полиция прокомментировала избиение пассажира водителем в Бердске

Водитель маршрутки №3 жестоко избил арматурой пассажира в Бердске из-за того, что тот вступился за женщину – в полиции сообщение поступило. Информацию Atas.info предоставили в пресс-службе регионального МВД.

Все началось с того, что 9 июля женщина вступилась за мальчика, которого водитель маршрутки не высадил на нужной остановке – он начал оскорблять её за это, а затем и вовсе пытался силой вытолкнуть. Без внимания такое поведение не оставил мужчина, тогда неадекватный водитель и избил его арматурой. В ведомстве рассказали, что сообщение в полицию поступило только 11 июля, когда женщина 1977 года рождение обратилась в больницу с телесными повреждениями – ей выдали направление на судмедэкспертизу, а затем будет принято решение, что делать с водителем. Избитый мужчина не стал обращаться в полицию, но в любом случае, полицейские придется выяснить все обстоятельства произошедшего.

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