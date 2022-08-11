Убийца жены главврача искитимской горбольницы покончил с собой в СИЗО

Во вторник, 9 августа покончил с собой обвиняемый в убийстве с особой жестокостью Дмитрий Казаков. Информацию подтвердил источник НГС в правоохранительных органах.

Напомним, что убийство произошло в сентябре 2020 года. Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги. Тогда преступник Дмитрий Казаков сбежал с места преступления и его поймали уже в Томске в 2021 году. Он сознался в убийстве жены главврача. Ему грозило наказание в виде пожизненного заключения. Более подробную историю убийства можете прочитать в нашем материале. Интересно, что правоохранители вышли на его след, когда в Томске было совершено разбойное нападение в стройорганизации. Там Дмитрий Казаков убил сторожа компании. Силовики поймали преступника спустя несколько дней. На первом допросе он признался еще в четырех преступлениях.

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