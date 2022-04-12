Лидер общины «Свидетелей Иеговы»* ответит в суде в Новосибирске

Лидер общины «Свидетелей Иеговы»* ответит в суде в Новосибирске
Лидер общины «Свидетелей Иеговы»* ответит в суде в Новосибирске
Сегодня, 16:27КриминалФото: Медиахолдинг 1Mi
Лидер религиозной общины проводил встречи с единомышленниками у себя дома

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении главы религиозной общины «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской на территории РФ.

Лидеру предъявлено обвинение за организацию деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, обвиняемый организовал в своей квартире собрания «верующих», где и проходили чтения и обсуждение экстремистской литературы.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. Полгода глава общины был под домашним арестом, а затем был отпущен под подписку о невыезде. Свою вину он не признал.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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