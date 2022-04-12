Лидер общины «Свидетелей Иеговы»* ответит в суде в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении главы религиозной общины «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской на территории РФ.
Лидеру предъявлено обвинение за организацию деятельности экстремистской организации.
По версии следствия, обвиняемый организовал в своей квартире собрания «верующих», где и проходили чтения и обсуждение экстремистской литературы.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. Полгода глава общины был под домашним арестом, а затем был отпущен под подписку о невыезде. Свою вину он не признал.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.