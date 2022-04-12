В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая избивала свою 4-летнюю дочь

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая избивала свою 4-летнюю дочь
В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая избивала свою 4-летнюю дочь
Сегодня, 05:24КриминалФото: pixabay.com
Ребенок подвергался регулярным избиениям. Девочку доставили в больницу с сотрясением мозга.

В Новосибирской области суд вынес приговор женщине, которая жестко избивала свою четырехлетнюю дочь. Напомним, уголовное дело возбудили после громкого скандала на телепрограмме «Мужское/Женское». Тогда проверку контролировал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 27-летняя женщина с июля по сентябрь 2021 года била свою 4-летнюю дочь. Мать-садистка считала избиение формой воспитания. После последнего избиения ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и различными ушибами. Родственники обвиняемой отмечали, что она часто пила алкоголь.

«Вот так ударила ее по лицу, потом за волосы, она упала, а я ее пинала еще. Она должна меня понять, я думаю, что она должна меня простить. Я прошу перед ней прощения в голове и душе. Я сделала это, не осознавая и не понимая ничего», — заявила женщина на Первом канале.

Также обвиняемая поделилась, что до жестокого обращения с дочерью ее довел бывший муж, который ее бил. Суд отмечает, что женщина не справлялась с родительскими обязанностями и проявляла жестокое поведение к ребенку. Ей назначили 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

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