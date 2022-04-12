В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая избивала свою 4-летнюю дочь

«Вот так ударила ее по лицу, потом за волосы, она упала, а я ее пинала еще. Она должна меня понять, я думаю, что она должна меня простить. Я прошу перед ней прощения в голове и душе. Я сделала это, не осознавая и не понимая ничего», — заявила женщина на Первом канале.