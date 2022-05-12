Двое подростков в Новосибирске украли духи на 20 тысяч рублей

Двое подростков в Новосибирске украли духи на 20 тысяч рублей
Двое подростков в Новосибирске украли духи на 20 тысяч рублей
Сегодня, 16:15КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Двое молодых людей пришли в магазин "Магнит Косметик" и вынесли из него духи на 20 тысяч рублей, о чем сообщает СУ СК по региону.

В Новосибирске двое подростков украли из магазина духи на 20 тысяч рублей. По версии Следкома, все произошло в центре на улице Депутатской. Двое несовершеннолетних – 16 и 17 лет пришли в «Магнит Косметик», и украли парфюмерию на 19 900 рублей.

Однако злоумышленников задержали полицейские. В преступлении оба подростка сознались полностью. Один из них отпущен под подписку о невыезде, а второй находится под стражей.

По факту возбуждено уголовное дело. Молодых людей обвиняют в грабеже по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье – 5 лет принудительных работ. Следователи продолжат разбираться в инциденте и выяснять обстоятельства и мотивы произошедшего.

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