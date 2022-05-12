Мать брошенного мертвого младенца ищут следователи в Новосибирске

Труп новорожденной девочки нашли в Дзержинском районе города рядом со свалкой, о чем сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

В Новосибирске следователи ведут поиск матери, которая бросила своего новорожденного ребенка на улице. Об этом информируют в СУ СК по региону. Сам инцидент произошел еще 6 мая. На улице Профилактической в Дзержинском районе было найдено тело мертвого недавно родившегося младенца - девочки. Страшную находку обнаружили недалеко от Гусинобродского полигона. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Однако мать найти до сих пор не удалось. СУ СК и ГУ МВД просят сообщить в ведомства любую информацию о матери, которая совершила преступление по статье «Убийство». Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что ребенка обнаружили прямо на мусорном полигоне. Первые новости - в материале Atas.info.

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