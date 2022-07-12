9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском

9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском
9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском
Вчера, 16:10КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области осудили 20-летнего парня за убийство собутыльника

Новосибирский суд вынес приговор 20-летнему парню, который зарезал собутыльника в деревне Новокузьминка. Следующие 9 лет он проведет в колонии строго режима.

По версии Следственного комитета Новосибирской области, 27 апреля 2021 года мужчины вместе выпивали во дворе частного дома на Кузнечной. Они поругались так серьезно, что молодой парень схватился за нож. Лезвием он ударил собутыльника около 15 раз, а потом замотал тело в простыню и закопал.

«Все улики – нож, простыню – фигурант сжег в печи. Таким образом пытался скрыть следы преступления. Однако его всё равно нашли и задержали, а после обвинили в убийстве», - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Райсуд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы в колонии строго режима.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьубийство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы