Адвокат умершего ученого Колкера из Новосибирска заявил о неверном диагнозе в справке

Адвокат умершего ученого Колкера из Новосибирска заявил о неверном диагнозе в справке
Адвокат умершего ученого Колкера из Новосибирска заявил о неверном диагнозе в справке
Вчера, 20:30КриминалАлександр КондратьевФото: Дмитрий Колкер / VK
Сын ученого Дмитрия Колкера рассказал о том, что в справке, которую предоставили суду, был указан неверный диагноз – его отец болел раком, а там было указано, что у него осложнения полового органа.

«Оказывается мой отец болел не каким-то раком 4 степени поджелудочной железы с метастазами, а осложнениями полового органа», - с сарказмом сказал Максим Колкер.

Он отметил, что справка была передана суду за подписью врача терапевта из Областной больницы Новосибирска – именно на эту болезнь ориентировался судья, вынося решение о заключении под стражу.

Стоит отметить, что известные новосибирский ученый скончался спустя несколько дней после заключения в московское СИЗО после обвинения его в государственной измене – он якобы выдал секретную информацию во время чтения лекции в Китае.

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