Адвокат умершего ученого Колкера из Новосибирска заявил о неверном диагнозе в справке

«Оказывается мой отец болел не каким-то раком 4 степени поджелудочной железы с метастазами, а осложнениями полового органа», - с сарказмом сказал Максим Колкер.
Он отметил, что справка была передана суду за подписью врача терапевта из Областной больницы Новосибирска – именно на эту болезнь ориентировался судья, вынося решение о заключении под стражу.
Стоит отметить, что известные новосибирский ученый скончался спустя несколько дней после заключения в московское СИЗО после обвинения его в государственной измене – он якобы выдал секретную информацию во время чтения лекции в Китае.