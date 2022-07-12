Бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест в СИЗО

Отметим, что Фалилеев был задержан в феврале 2022 года – его обвинили в получении взяток от одного из руководителей крупного торгового центра в городе. Суммы полученных денег исчисляются в миллионах рублей, что является тяжким преступлением, если его конечно докажут.