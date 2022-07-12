Бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест в СИЗО

Бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест в СИЗО
Бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест в СИЗО
Вчера, 18:46КриминалФото: Медиахолдинг 1Mi
Судья продлили срок ареста бывшему прокурору региона Владимиру Фалилееву – его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Информацию предоставил «Ъ-Сибирь».

Адвокат Антонина Бартенева пыталась добиться освобождения Фалилеева из заключения под домашний арест из-за того, что у него имеются тяжелые заболевания. Однако судья был строг и оставил бывшего прокурора еще на три месяца в СИЗО.

При этом защита бывшего правоохранителя хочет обжаловать данное решение, .

Отметим, что Фалилеев был задержан в феврале 2022 года – его обвинили в получении взяток от одного из руководителей крупного торгового центра в городе. Суммы полученных денег исчисляются в миллионах рублей, что является тяжким преступлением, если его конечно докажут.

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