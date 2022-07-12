Ответственный отделался условкой за смерть рабочего от удара током в Бердске

Судья приговорил ответственного за безопасность на объекте к условному лишению свободы за смерть рабочего от удара током в Бердске. Информацию предоставили в городском суде.

Трагедия случилась три года назад, когда мужчина работал электромонтажником по силовым сетям и оборудованию – он проводил ремонтные работы, но во время этого случайно задел шины 10 кв и его ударило током. Смертельный инцидент произошел из-за того, что место работы не было полностью отключено от тока для проведения ремонта, поэтому у мужчины загорелась одежда, а от полученных травм он скончался. Ответственный за безопасность не понес почти никакого наказания – ему дали лишь 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно.

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