Риск возврата лихих 90-х: как изменилась преступность в России

Риск возврата лихих 90-х: как изменилась преступность в России
Риск возврата лихих 90-х: как изменилась преступность в России
Сегодня, 14:47КриминалАлександр КондратьевФото: Pxhere
Жители России боятся возвращения в бандитские и безработные 90-е в случае бедности людей в стране. «Новые известия» выяснили у экспертов, почему такое в современном мире невозможно.

Андрей Руденко из Ростовской областной коллегии адвокатов «Защита Ваших Прав» рассказал, преступность растет только в том случае, если появляются «космические» цены на продукты и безработица.

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2022 года доходы россиян снизились на 1,9% – народ становится беднее и теряет работу. Власти такое объясняли тем, что люди стали меньше работать или меньше зарабатывать – все это может повлиять на бандитизм.

Однако эксперты уверяют, что возвращения в лихие 90-е не будет из-за камер видеонаблюдения, которыми заставлен каждый угол в городах – их более 15 млн в России.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что кражи и грабежи никуда не исчезнут из страны, а вот ОПГ изменили свой подход к преступности – они стали действовать интеллектом и искать лазейки в законах.

Никита Безруков из Адвокатского бюро «Аксилиум» отметил перемены, которые произошли в обществе – раньше страной управляли бандиты, а теперь такого нет. Сейчас больше всего денег крадут при помощи телефонного мошенничества.

Мигранты тоже являются причиной роста преступности – за полгода 2022 года иностранцы совершили более 21 тысячи преступлений. Также рост идет экстремизма – на 28,5%. Это связано с тем, что появились новые законы в связи с началом разных митингов, а затем и спецоперации на Украине.

В итоге становится понятно, что в 90-е люди точно не вернутся – бандитов в привычном виде больше не будет. Однако преступлений станет больше, а полиция продолжит искать экстремистов для создания удобных отчетов для руководства.

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