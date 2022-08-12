Стрелявшего по двору детского сада подростка нашла полиция в Новосибирске

Напомним, что воспитатель дошкольного учреждения пожаловалась в СМИ на то, что с балкона жилого дома неизвестный ребенок стреляет по их территории – это угрожало тем, что пуля могла попасть одну из детей в глаза.
Полицейские установили личности несовершеннолетнего и его родителей. Предварительно стало известно, что мальчик производил выстрелы из игрушечного пистолета.
Семье ребенка предстоит ответить за его действия – с ними будет проводить профилактическую работу отдел по делам несовершеннолетних.