Стрелявшего по двору детского сада подростка нашла полиция в Новосибирске

В Новосибирске полицейские нашли мальчика, которого заподозрили в стрельбе по людям на территории детского сада пластиковыми пулями. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что воспитатель дошкольного учреждения пожаловалась в СМИ на то, что с балкона жилого дома неизвестный ребенок стреляет по их территории – это угрожало тем, что пуля могла попасть одну из детей в глаза. Полицейские установили личности несовершеннолетнего и его родителей. Предварительно стало известно, что мальчик производил выстрелы из игрушечного пистолета. Семье ребенка предстоит ответить за его действия – с ними будет проводить профилактическую работу отдел по делам несовершеннолетних.

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