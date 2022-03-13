Новосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum

В Новосибирске полиция отправила в спецприёмник 26-летнего мужчину, который угнал Toyota Raum – ключи от автомобиля он нашёл во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл 12 марта 2022 года в Заельцовском районе Новосибирска. В этот день владелица написала заявление об угоне Toyota Raum в полицию.
Инспекторы ДПС спустя недолгое время нашли пропажу возле дома на улице Северной. Оказалось, что сибиряк в тот день находился в гостях, возле подъезда он нашёл ключи от машины и решил на неё доехать до дома.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Его отправили в спецприёмник после отказа проходить медицинское освидетельствование.