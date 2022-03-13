Новосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum

Новосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum
Новосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum
Сегодня, 12:44КриминалФото: pixabay.com

Новосибирец попал в спецприемник после угона автомобиля Toyota Raum

26-летний житель Новосибирска угнал иномарку, чтобы доехать до дома и в пути умудрился попасть в ДТП.

В Новосибирске полиция отправила в спецприёмник 26-летнего мужчину, который угнал Toyota Raum – ключи от автомобиля он нашёл во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 12 марта 2022 года в Заельцовском районе Новосибирска. В этот день владелица написала заявление об угоне Toyota Raum в полицию.

Инспекторы ДПС спустя недолгое время нашли пропажу возле дома на улице Северной. Оказалось, что сибиряк в тот день находился в гостях, возле подъезда он нашёл ключи от машины и решил на неё доехать до дома.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Его отправили в спецприёмник после отказа проходить медицинское освидетельствование.

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