Мужчина готовился к убийству жены на детской площадке в Новосибирске – подробности

Названы подробности смертельного конфликта мужа и жены в Новосибирске

Житель Новосибирска зарезал свою молодую жену на детской площадке по улице Татьяны Снежиной 45/1 – он готовился к этому заранее и завел детей в подъезд.

Подруга трагически погибшей девушки рассказала, что у неё было трудное детство, её папа избивал маму, и в 14 лет она уже осталась без жилья. С будущим мужем-убийцей она познакомилась около четырех лет назад и почти сразу забеременела. Сначала парень показывал себя хорошим, но потом он начал запрещать ей общаться с подругами и часто избивал девушку, даже когда была беременная. Он умел найти к ней подходит и несколько раз уговаривал вернуться – так и происходило. Однажды его супруга собрала дочерей, вещи и ушла от него, несмотря на боязнь – он угрожал, что не отпустит и везде найдет. Девушка ночевала у подруга, а он нашел её и приехал пьяный на такси – та снова ему поверила и поехала домой, но там и произошла трагедия. Сначала мужчина завел детей в подъезд, а затем, пока девушка вытаскивала пакеты с багажника, он набросил на неё и начал убивать прямо на детской площадке – это видели дети, соседи и другие прохожие. Стоит отметить, что до преступления мужчина звонил своему другу и предупреждал, что поедет её убивать, пишет КП-Новосибирск. В настоящее время расследованием занимаются следователи - мужчина заключен под стражу, на него заведено уголовное дело.

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