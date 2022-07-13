Онанист напугал детей в Первомайском сквере Новосибирска

Онанист напугал детей в Первомайском сквере Новосибирска
Онанист напугал детей в Первомайском сквере Новосибирска
Вчера, 16:34КриминалАлександр КондратьевФото: 2ГИС
В Первомайском сквере Новосибирска заметили эксгибициониста, который онанировал за сценой, глядя на детей. Информацию Atas.info предоставил очевидец, который написал об этом пост в VK.

«Мужчина в очках подошел за сцену и вытащил свой половой орган, а затем начал онанировать, глядя на маленьких детей – предупредил об этом случайный прохожий, но «рукоблуд» не пострадал и через какое-то время даже ушел через сцену спокойным шагом», - сказал Николай К.

Многие взрослые тоже видели онаниста-педофила, но все просто забрали своих детей и покинули территорию парка. В скором времени оттуда ушли и школьники, которые гуляли в одиночку и сильно испугались неадекватного мужчину – жертв у извращенца не осталось.

Приметы неизвестного онаниста – темные очки, штаны и кофта телесного цвета. При этом за плечом он носит сумку.

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