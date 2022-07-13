Семейный подряд: в Новосибирске будут судить отца и сына за торговлю взрывчаткой

В Новосибирске отца и сына осудят за торговлю взрывчаткой

Отец, сын и их общий товарищ предстанут перед судом за хранение и торговлю взрывчатыми устройствами в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Взрывчатку, по данным ведомства, хранил во дворе своего дома 54-летний мужчина до февраля 2022 года. Вскоре его 30-летний сын перевез опасные устройства к 33-летнему другу семьи для продажи. Об этой деятельности чуть позже узнали полицейские. «У сына фигуранта нашли механический взрыватель и несколько пакетов с предметами, похожими на гранаты и тротиловые шашки весом свыше 2 кг. Его ранее судили за грабеж и наркотики», - уточнили правоохранители. Двоих их мужчин арестовали, а другого отпустили по подписке о невыезде. Дело отправили в Советский районный суд.

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