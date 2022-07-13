Семейный подряд: в Новосибирске будут судить отца и сына за торговлю взрывчаткой

Семейный подряд: в Новосибирске будут судить отца и сына за торговлю взрывчаткой
Семейный подряд: в Новосибирске будут судить отца и сына за торговлю взрывчаткой
Вчера, 10:28КриминалФото: ГУ МВД НСО

В Новосибирске отца и сына осудят за торговлю взрывчаткой

Отец, сын и их общий товарищ предстанут перед судом за хранение и торговлю взрывчатыми устройствами в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Взрывчатку, по данным ведомства, хранил во дворе своего дома 54-летний мужчина до февраля 2022 года. Вскоре его 30-летний сын перевез опасные устройства к 33-летнему другу семьи для продажи. Об этой деятельности чуть позже узнали полицейские.

«У сына фигуранта нашли механический взрыватель и несколько пакетов с предметами, похожими на гранаты и тротиловые шашки весом свыше 2 кг. Его ранее судили за грабеж и наркотики», - уточнили правоохранители.

Двоих их мужчин арестовали, а другого отпустили по подписке о невыезде. Дело отправили в Советский районный суд.

Материалы по теме:
НовосибирсксудНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы