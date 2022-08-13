Житель Новосибирска пойдет под суд за реабилитацию нацизма

Житель Новосибирска пойдет под суд за реабилитацию нацизма
Житель Новосибирска пойдет под суд за реабилитацию нацизма
Сегодня, 10:33КриминалФото: Медиахолдинг1MiНовосибирец отрицал выводы Международного военного трибунала
Закончено расследование уголовного дела в отношении новосибирца, которого обвиняют в реабилитации нацизма за запись в социальной сети

Региональное управление Следственного комитета по Новосибирской области закончило расследование в отношении 41-летнего жителя Ленинского района областного центра, обвиняемого по статье 354.1 УК России "Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина в апреле 2022 году написал в соцсети пост и оставил комментарий, в котором подвергал сомнению выводы Международного военного трибунала. По версии следствия, он понимал, что эти публикации реабилитируют нацизм.

В ближайшее время дело будет передано в суд, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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