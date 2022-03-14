18-летнего парня из Новосибирска обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ

18-летнего парня из Новосибирска обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ
18-летнего парня из Новосибирска обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ
Сегодня, 08:20КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Молодой человек занимался преступно деятельностью два месяца, после чего был пойман с поличным.

В незаконном сбыте мефедрона обвиняют 18-летнего новосибирца. Об этом проинформировали в Следкоме.

Так, по версии следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года, неизвестный подговорил молодого человека разносить наркотики по тайникам-закладкам. Юноша согласился на заработок. Совместными действиями они с неизвестным разработали систему, по которой подозреваемый должен был работать, передавая все данные о местоположении «клада» в Интернет.

Правоохранители задержали 18-летнего парня 20 января с поличным. Новосибирец нес в этот момент при себе 13 грамм мефедрона. Следователи обвинили «закладчика» по статье: покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В преступлении он сознался полностью. Следователи собрали достаточную доказательную базу, а уголовное дело направили суд с обвинительным приговором.

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