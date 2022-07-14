Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота

Искитимский суд рассмотрит дело об убитом футбольными воротами школьника

Трагедия произошла 2 июня 2022 в селе Улыбино Новосибирской области. На территории спорткомплекса школьник играл с друзьями в футбол, затем забрался на ворота, в итоге те опрокинулись прямо на мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

За гибель ребенка ответит директор спортивного комплекса. Подозреваемого обвиняют по статье: Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. «По версии следствия, директор спортивного комплекса вследствие небрежного отношения к должностным обязанностям допустил бесконтрольное нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола, не защищенных от опрокидывания, не дал указаний о закреплении ворот либо удалении с поля с целью недопущения падения конструкции на людей», — передают в прокуратуре Новосибирской области. Правоохранители передали уголовное дело в Искитимский суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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