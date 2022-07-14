Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота

За гибель ребенка ответит директор спортивного комплекса. Подозреваемого обвиняют по статье: Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
«По версии следствия, директор спортивного комплекса вследствие небрежного отношения к должностным обязанностям допустил бесконтрольное нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола, не защищенных от опрокидывания, не дал указаний о закреплении ворот либо удалении с поля с целью недопущения падения конструкции на людей», — передают в прокуратуре Новосибирской области.
Правоохранители передали уголовное дело в Искитимский суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.