Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота

Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота
Кто ответит за смерть школьника, которого насмерть придавили футбольные ворота
Вчера, 19:27КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Искитимский суд рассмотрит дело об убитом футбольными воротами школьника

Трагедия произошла 2 июня 2022 в селе Улыбино Новосибирской области. На территории спорткомплекса школьник играл с друзьями в футбол, затем забрался на ворота, в итоге те опрокинулись прямо на мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

За гибель ребенка ответит директор спортивного комплекса. Подозреваемого обвиняют по статье: Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

«По версии следствия, директор спортивного комплекса вследствие небрежного отношения к должностным обязанностям допустил бесконтрольное нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола, не защищенных от опрокидывания, не дал указаний о закреплении ворот либо удалении с поля с целью недопущения падения конструкции на людей», — передают в прокуратуре Новосибирской области.

Правоохранители передали уголовное дело в Искитимский суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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