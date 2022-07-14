В Новосибирске шесть банд пойдут под суд за угон премиальных автомобилей

В Новосибирске шесть банд пойдут под суд за угон премиальных автомобилей
В Новосибирске шесть банд пойдут под суд за угон премиальных автомобилей
Вчера, 12:41КриминалФото: ГУ МВД НСО
Полицейские отправили под суд шесть банд, угнавших свыше 50 иномарок премиум-класса в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Местные автоугонщики обращали внимание только на премиальные иномарки и преимущественно крали Toyota, Hyundai, Kia, Nissan. Они выбирали автомобиль по заданию клиента, то есть по определенным характеристикам и цвету.

Правоохранители раскрыли схему похищения автомобилей – она практически ничем не отличалась в шести разных группировка. Мужчины находили машину, следили за владельцем и при удобном случае – угоняли с парковки.

«На краденных автомобилях преступники меняли госномера, лобовые стекла и наклейки. Это разные банды. Орудовали в разных районах города, и при этом были не знакомы друг с другом и даже не встречались нигде. Есть молодые парни 25 лет, есть и старше до 50», - уточнили в ведомстве.

У автоугонщиков силовики нашли глушилки, ретрансляторы и другое оборудование. Уже установлено, что они причастны к пропаже свыше 50 машин. Дело передали в суд.

Материалы по теме:
НовосибирскавтомобильНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы