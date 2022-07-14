В Новосибирске шесть банд пойдут под суд за угон премиальных автомобилей

«На краденных автомобилях преступники меняли госномера, лобовые стекла и наклейки. Это разные банды. Орудовали в разных районах города, и при этом были не знакомы друг с другом и даже не встречались нигде. Есть молодые парни 25 лет, есть и старше до 50», - уточнили в ведомстве.