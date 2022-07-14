В Новосибирске шесть банд пойдут под суд за угон премиальных автомобилей

Местные автоугонщики обращали внимание только на премиальные иномарки и преимущественно крали Toyota, Hyundai, Kia, Nissan. Они выбирали автомобиль по заданию клиента, то есть по определенным характеристикам и цвету.
Правоохранители раскрыли схему похищения автомобилей – она практически ничем не отличалась в шести разных группировка. Мужчины находили машину, следили за владельцем и при удобном случае – угоняли с парковки.
«На краденных автомобилях преступники меняли госномера, лобовые стекла и наклейки. Это разные банды. Орудовали в разных районах города, и при этом были не знакомы друг с другом и даже не встречались нигде. Есть молодые парни 25 лет, есть и старше до 50», - уточнили в ведомстве.
У автоугонщиков силовики нашли глушилки, ретрансляторы и другое оборудование. Уже установлено, что они причастны к пропаже свыше 50 машин. Дело передали в суд.