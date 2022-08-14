«Алкаши кидаются на всех»: полиция проверит магазин возле вокзала в Новосибирске

Он уточнил, что приезжающие в гости люди ужасаются таким контингентом сразу после приезда в город – магазин находится всего в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный на улице Челюскинцев, 14/1к1, а возле этого магазина их встречают опасные люди, которые требуют сигарету или пристают к девушкам.