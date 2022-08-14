Трое человек в масках ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске

Трое человек в масках ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске
Трое человек в масках ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске
Сегодня, 15:36КриминалАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Трое человек в ночь с 12 на 13 августа ограбили кафе «Голод» в Центральном районе Новосибирска – у них хватило на это всего 20 секунд. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Преступники проникли в помещение заведения и вынесли оттуда кассовый аппарат с лежащими в нем 14 тысячами рублей. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа в 02:40 на улице Ольги-Жилиной, 56к1.

Во время кражи в кафе сработала громкая сигнализация – их это не спугнуло, они все сделали быстро и убежали в неизвестном направлении.

Представитель ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова отметила Atas.info, что на месте преступления работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности трех человек, чтобы в дальнейшем произвести их задержание.

Материалы по теме:
преступникпреступлениеполиция
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы